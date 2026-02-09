La sostituzione etnica e l’effetto moltiplicatore delle acquisizioni di cittadinanza

La legge sull’acquisizione di cittadinanza ha effetti che si fanno sentire in tutta Italia. Non si tratta solo di immigrazione o ricongiungimenti familiari, ma anche di un aumento delle persone che ottengono la cittadinanza, con conseguenze sulla composizione della popolazione. Questo meccanismo, nato in tempi diversi, ora accelera un fenomeno di sostituzione etnica che cambia il volto del Paese.

Roma, 9 feb – La sostituzione etnica non avviene solo attraverso gli sbarchi di immigrati e i ricongiungimenti familiari: la legge sull'acquisizione di cittadinanza, scritta in tempi ben lontani dall'invasione di culture non assimilabili, sta causando un effetto moltiplicatore che va a influire pesantemente sulla demografia italiana. Permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari. Nel 2024, sono stati 151.120 gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo in Italia, 20.555 in più rispetto al 2023. Nello stesso periodo, le Commissioni territoriali per la protezione internazionale hanno esaminato 78.

A Madrid, il partito Podemos affronta le accuse di alimentare teorie estremiste.

La Spagna si trova al centro di una discussione rovente sui migranti.

