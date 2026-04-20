Falconara AN 18enne Giulio Fiorentini morto per infarto il giorno di Pasqua il malore improvviso durante un giro in bici

A Falconara, un giovane di 18 anni è deceduto a Pasqua a causa di un infarto durante un giro in bicicletta. La vittima, nota per aver praticato atletica in passato, si trovava in bicicletta quando è stato colto dal malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo. La salma è stata rimossa e sono in corso le verifiche delle autorità competenti.