Falconara AN 18enne Giulio Fiorentini morto per infarto il giorno di Pasqua il malore improvviso durante un giro in bici
A Falconara, un giovane di 18 anni è deceduto a Pasqua a causa di un infarto durante un giro in bicicletta. La vittima, nota per aver praticato atletica in passato, si trovava in bicicletta quando è stato colto dal malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo. La salma è stata rimossa e sono in corso le verifiche delle autorità competenti.
Giulio, morto a causa di un infarto era un giovane sportivo. In passato aveva praticato atletica leggera, distinguendosi come velocista nei 200 metri piani, prima di avvicinarsi alla passione per la bicicletta Ad Ancona il 18enne Giulio Fiorentini è morto a seguito di un infarto mentre era in.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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