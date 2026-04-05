Esce in mountain bike nel giorno di Pasqua poi il malore improvviso lo fa crollare a terra | soccorso da un passante Giulio Fiorentini muore a 18 anni FOTO

Durante la giornata di Pasqua, un giovane di 18 anni è uscito in mountain bike e ha avuto un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra. Un passante ha prestato i primi soccorsi prima che arrivassero i sanitari, ma nonostante gli sforzi, il giovane è deceduto sul posto. La sua uscita era stata programmata come una semplice uscita di svago, in una mattinata caratterizzata da sole e clima mite.

MONTEMARCIANO - Doveva essere una mattinata di svago, una di quelle che segnano l’inizio della bella stagione: il sole, il clima mite dopo giorni dal sapore ancora invernale, la voglia di approfittare della domenica di Pasqua per una pedalata all’aria aperta: invece la giornata di Pasqua è stata funestata da una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Falconara. A perdere la vita è stato Giulio Fiorentini, 18 anni, stroncato da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla sua mountain bike. La pedalata nel giorno di festa Giulio era uscito in mattinata approfittando della giornata primaverile, dopo un periodo di tempo instabile e temperature più rigide. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it Leggi anche: Tragedia a Pasqua, 18enne muore mentre è in sella alla sua bicicletta: un passante lo trova a terra esanime Malore fatale in bici a Pasqua: ragazzo di 18 anni muore dopo il ricoveroIl giovane è stato trovato privo di sensi lungo un sentiero tra Montemarciano e Falconara Marittima.