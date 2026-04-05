Malore in bici a Pasqua | Giulio Fiorentini muore a 18 anni dopo il ricovero tragedia nelle Marche

Durante la domenica di Pasqua, a Montemarciano, un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere stato colto da un malore mentre pedalava su una mountain bike. Dopo il malore, è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che si è trovata di fronte a una tragica perdita in un giorno festivo.

Cosa è successo a Montemarciano?. Una domenica di Pasqua che si trasforma in tragedia. A Montemarciano, un ragazzo di appena 18 anni, Giulio Fiorentini, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre era in sella alla sua mountain bike. Il giovane, residente a Falconara Marittima, stava percorrendo un sentiero nella zona dell’ex Montedison, tra mare e ferrovia, quando si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di sensi. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo del ragazzo riverso a terra lungo il percorso frequentato da sportivi ed escursionisti. I soccorsi e la corsa disperata in ospedale. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, anche se reso complesso dalla posizione impervia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Malore in bici a Pasqua: Giulio Fiorentini muore a 18 anni dopo il ricovero, tragedia nelle Marche Malore fatale in bici a Pasqua: ragazzo di 18 anni muore dopo il ricoveroIl giovane è stato trovato privo di sensi lungo un sentiero tra Montemarciano e Falconara Marittima. Esce in mountain bike nel giorno di Pasqua, poi il malore improvviso lo fa crollare a terra: soccorso da un passante, Giulio Fiorentini muore a 18 anni FOTOMONTEMARCIANO - Doveva essere una mattinata di svago, una di quelle che segnano l’inizio della bella stagione: il sole, il clima mite dopo giorni dal...