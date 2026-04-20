Durante il fine settimana, la Ginnastica Falciai ha partecipato a diverse competizioni nazionali e incontri locali. In particolare, atleti come Pietrini e Cuccaro si sono distinti nelle gare del campionato nazionale Gold, ottenendo risultati di rilievo. La squadra ha affrontato con impegno le varie prove, portando avanti le proprie attività tra gare in tutta Italia e incontri nella regione.

AREZZO – Un fine settimana intenso e ricco di impegni per la Ginnastica Falciai, protagonista su più fronti tra competizioni nazionali e appuntamenti territoriali. Riflettori puntati su Chieti, dove Nicole Pietrini ed Elisa Cuccaro hanno rappresentato la società aretina nel Campionato nazionale Gold di categoria, confrontandosi con alcune delle migliori ginnaste italiane. Nella categoria Allieve 2, Nicole Pietrini – già campionessa regionale e vicecampionessa interregionale – ha portato in pedana esercizi a corpo libero, fune e cerchio, attrezzo quest’ultimo introdotto da poco nel suo programma. L’atleta aretina ha confermato il proprio valore anche a livello nazionale, distinguendosi in particolare alla fune con un punteggio superiore a 19 e chiudendo la competizione al quindicesimo posto.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Falciai in evidenza a Chieti: Pietrini e Cuccaro brillano nel Gold nazionale

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