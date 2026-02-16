L’atleta Berti della Ginnastica Falciai ha conquistato il bronzo nella gara Gold e Silver a causa di una performance convincente durante il weekend, che si è svolto tra Viareggio e Santa Maria a Monte. La squadra ha partecipato a due competizioni importanti, portando a casa risultati positivi e dimostrando il buon livello di preparazione. In particolare, Berti ha mostrato grande determinazione sul tatami, superando diversi avversari e salendo sul podio con un esercizio solido.

Weekend intenso e ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Falciai, impegnata su due fronti tra Viareggio e Santa Maria a Monte nella prima prova del Campionato Gold Individuale (categorie Junior e Senior) e nella prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver LD. A Viareggio, nella rassegna Gold, spicca il prestigioso podio conquistato da Maria Vittoria Berti, che ha chiuso al terzo posto nella categoria Junior 2, centrando una meritata medaglia di bronzo. Nella stessa categoria, Marta Massai ha ottenuto un buon settimo posto, mentre tra le Junior 1 Adele Bray ha concluso la propria prova in ottava posizione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ginnastica Falciai: bronzo per Berti tra Gold e Silver

