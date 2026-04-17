Fake news sul cancro oncologi ‘esposti 9 pazienti su 10’

Uno studio recente rivela che oltre il 90% dei pazienti con una diagnosi di cancro riceve informazioni false o fuorvianti sui trattamenti oncologici. In particolare, il 93% delle persone si trova ad affrontare fake news legate alle terapie, spesso prima di intraprendere il percorso di cura. La diffusione di queste notizie false rappresenta un problema che interessa la maggior parte dei pazienti in fase di diagnosi.

(Adnkronos) – Più del 90% dei pazienti (93%) con nuova diagnosi di cancro è esposto a fake news sui trattamenti oncologici. E la maggior parte si imbatte nella disinformazione – definita come terapie antitumorali non provate o smentite, miti o idee sbagliate – anche quando non la cerca, cioè attraverso informazioni indirette provenienti dai social.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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