Faito tragedia evitabile | 26 indagati per i gravi guasti alla funivia

Il 17 aprile 2025, una funivia sul Monte Faito ha subito un grave incidente, provocando danni e preoccupazioni tra i residenti e i frequentatori della zona. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine che coinvolge 26 persone, accusate di aver contribuito ai guasti e alle problematiche tecniche che hanno portato alla tragedia. Le indagini si concentrano su aspetti legati alla gestione, alla manutenzione e alla sicurezza dell’impianto.

La Procura di Torre Annunziata ha delineato un quadro di responsabilità umane e gestionali in merito al disastro della funivia del Monte Faito, occorso il 17 aprile 2025. Le indagini condotte a dodici mesi dal tragico evento, che causò la morte di quattro persone e il grave ferimento di un passeggero, escludono l’ipotesi del maltempo per puntare il dito contro gravi mancanze nella manutenzione e nei controlli dell’impianto. Dalle ipotesi meteo alla realtà delle negligenze. Il 17 aprile 2025, una cabina della funivia precipitò durante la discesa verso valle, provocando la morte immediata di quattro occupanti e lasciando un quinto passeggero con ferite gravissime.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faito, tragedia evitabile: 26 indagati per i gravi guasti alla funivia Notizie correlate Tragedia Monte Faito, procuratore: “Errore umano, disastro era evitabile”Tempo di lettura: < 1 minutoAlla base della tragedia che il 17 aprile dello scorso anno costò la vita a quattro delle cinque persone (il conducente e... Leggi anche: Faito, un anno dopo: rievocazione di una tragedia evitabile per non dimenticare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragedia del Monte Faito, il procuratore Fragliasso: Errore umano, dramma evitabile; Funivia del Faito, un anno fa il crollo della cabina. Fragliasso: Errore o incuria umana: era una tragedia evitabile; Strage Faito: la giornata del ricordo un anno dopo il disastro evitabile; La tragedia della Funivia del Monte Faito un anno dopo: Errore umano e controlli carenti, 26 indagati. Faito, un anno dopo: rievocazione di una tragedia evitabile per non dimenticare.Castellammare di Stabia – Il primo anniversario della tragedia del Monte Faito è segnato dalla dolorosa commemorazione di un evento che ha stravolto il cuore della Campania. Il 17 aprile 2025, la cabi ... napolipiu.com Tragedia funivia Monte Faito, la Procura: «Incuria umana, presto il processo per 26 indagati»Ad un anno esatto dalla caduta della cabina della funivia per il monte Faito che provocò la morte di 4 persone e il grave ferimento di una quinta, il procuratore della Repubblica del Tribunale di ... cronachedellacampania.it #Cronaca Faito, tra fede e motori: il Moto Club Vigili del Fuoco al Santuario di San Michele - facebook.com facebook Disastro del Faito, un anno dopo. Il pm: “Errore umano e incuria” x.com