Tragedia Monte Faito procuratore | Errore umano disastro era evitabile

Il 17 aprile dello scorso anno si è verificata una tragedia sul Monte Faito che ha causato numerose vittime. Secondo il procuratore, l’incidente è stato determinato da un errore umano e il disastro sarebbe stato evitabile. Le indagini hanno portato alla luce che le circostanze dell’incidente sono riconducibili a un errore imputabile a persone coinvolte nelle operazioni. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle misure di prevenzione eventualmente mancanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alla base della tragedia che il 17 aprile dello scorso anno costò la vita a quattro delle cinque persone (il conducente e tre turisti stranieri) presenti nella cabina numero 2 della funivia del Monte Faito precipitata per la rottura della fune trainante, potrebbero esserci state cause che si sarebbero potuto evitare. A sostenerlo è stato il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, che questa mattina ha convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione in relazione alle indagini sulla tragedia (per la quale risultano 26 indagati, 25 persone fisiche e l’azienda Eav che gestiva il servizio).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia Monte Faito, procuratore: “Errore umano, disastro era evitabile” Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti, 100 persone bloccate in alta quota Notizie correlate Leggi anche: Davide Lionello muore travolto dalla metro a Roma, la rabbia della sorella: “Era appena uscito dalla clinica dove era in cura, una tragedia evitabile” Lorenzo Rovagnati e la tragedia dell’elicottero: un errore umano all’origine dello schiantoBiassono (Monza), 12 febbraio 2026 – Quell’elicottero non si sarebbe mai dovuto alzare in volo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Funivia del Faito, trascorso un anno dalla tragedia con quattro vittime. Il 7 maggio i primi esiti delle analisi; Cronaca - Strage della Funivia del Faito: a un anno dal disastro, la Procura fa il punto sulle indagini; Disastro Funivia, ad un anno dalla tragedia la Procura fa chiarezza; Tragedia del Faito, un anno dopo il dramma della funivia: domani la Procura fa il punto sulle indagini. Tragedia del Monte Faito, Il procuratore Fragliasso: «Errore umano, dramma evitabile»«Alla base di questo disastro, c’è sicuramente una incuria o un errore umano». Un anno dopo il crollo della funivia sul Monte Faito, il procuratore di Torre Annunziata ... ilmattino.it Tragedia Monte Faito, 26 gli indagati e 24 le persone offeseVentisei indagati, 24 persone offese e 29 avvocati difensori coinvolti. Sono alcuni dei numeri legati al risvolto giudiziario della caduta di una cabina della funivia per il Monte Faito che provocò la ... ansa.it In occasione della commemorazione del primo anniversario della tragedia della funivia del Monte Faito, oggi si terrà una giornata di raccoglimento e memoria articolata in due momenti significativi. Alle ore 12, presso il Santuario di San Michele Arcangelo, sul facebook