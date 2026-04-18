Faito un anno dopo | rievocazione di una tragedia evitabile per non dimenticare

A un anno dalla tragedia avvenuta sul monte Faito, si è tenuto un momento di commemorazione per ricordare quanto accaduto. La cerimonia ha coinvolto alcune persone e ha richiesto la presenza di autorità locali, senza però rivelare dettagli specifici sull’incidente o sulle cause. L’evento si è svolto in modo sobrio, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di quanto successo e di sensibilizzare su temi legati alla sicurezza.

"> Il Procuratore Fragliasso rivela: “Errore umano” alla base della tragedia Castellammare di Stabia – Il primo anniversario della tragedia del Monte Faito è segnato dalla dolorosa commemorazione di un evento che ha stravolto il cuore della Campania. Il 17 aprile 2025, la cabina numero 2 è precipitata nel vuoto, causando la morte di quattro persone e lasciando famiglie distrutte. A distanza di dodici mesi, l’inchiesta giudiziaria prende una piega decisiva. «Questa tragedia si poteva evitare» afferma il Procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, il cui avvertimento pesante sottolinea l’indagine aperta su 26 indagati, evidenziando l’errore umano come fattore centrale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Faito, un anno dopo: rievocazione di una tragedia evitabile per non dimenticare. Notizie correlate Tragedia Monte Faito, procuratore: “Errore umano, disastro era evitabile”Tempo di lettura: < 1 minutoAlla base della tragedia che il 17 aprile dello scorso anno costò la vita a quattro delle cinque persone (il conducente e... Tragedia Monte Faito: un anno dopo il dolore per le 4 vittimeUn anno fa, il Monte Faito veniva scosso da un evento che ha ferito profondamente l’anima di Castellammare di Stabia e dell’intero territorio dei... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Funivia Faito, un anno dopo Vicinanza: Vogliamo giustizia e verità; Monte Faito, un anno fa lo schianto della funivia: perché la tragedia è ancora senza risposte; Monte Faito, un anno dopo il crollo della funivia: indagini ancora aperte e ipotesi di errore umano; Tragedia del Monte Faito, il procuratore Fragliasso: Errore umano, dramma evitabile. Faito, un anno dopo: rievocazione di una tragedia evitabile per non dimenticare.Castellammare di Stabia – Il primo anniversario della tragedia del Monte Faito è segnato dalla dolorosa commemorazione di un evento che ha stravolto il cuore della Campania. Il 17 aprile 2025, la cabi ... napolipiu.com Disastro del Faito, un anno dopo. Il pm: Errore umano e incuriaL’indagine è ancora aperta, in corso l’incidente probatorio. Le conclusioni prima dell’estate. Il procuratore Fragliasso: Tragedia che può ... napoli.repubblica.it La tragedia del Monte Faito, a un anno dal crollo della funivia, rimane ancora una ferita profonda per l’intera comunità diocesana. Questa mattina, presso il Santuario di San Michele, Monsignor Francesco Alfano ha celebrato una messa in memoria delle vi facebook 'La funivia del Monte Faito precipitata per un errore umano'. Procuratore Fragliasso a un anno da tragedia con 4 vittime: 'disastro evitabile' #ANSA x.com