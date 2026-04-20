Fagnano Olona morto Enrico Conte | era stato investito per errore dall’amico dopo una serata insieme

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia a Fagnano Olona, dove un uomo è stato investito accidentalmente da un amico dopo aver passato del tempo insieme. L’incidente è avvenuto durante la notte, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La persona deceduta aveva 50 anni e lascia una famiglia che ora affronta il dolore. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Ci sono sere che scorrono leggere, fatte di musica, di voci, di amicizia. E poi ci sono sere che, senza avvisare, cambiano tutto. Una di quelle sere ha spezzato il silenzio di Fagnano Olona, lasciando dietro di sé un vuoto che oggi pesa su un’intera comunità. Enrico Conte, 68 anni, non ce l’ha fatta. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Gallarate, si è spento. E con lui se ne va un pezzo di quotidianità, di normalità, di umanità semplice che tutti, in paese, conoscevano bene. Perché Enrico non era solo un nome. Era il fruttivendolo del mercato, quello che ti salutava, che trovava sempre una parola, che sapeva farsi voler bene.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fagnano Olona, morto Enrico Conte: era stato investito per errore dall’amico dopo una serata insieme Notizie correlate Fagnano Olona – Fagnano: presentato il libro che ripercorre 40 anni di storia della Compagnia TeatraFagnano Olona ha festeggiato ieri sera, al Circolo Acli, quarant’anni di attività della Compagnia Teatrale La Marmotta, un gruppo di volontari che... Zoe uccisa e gettata nel canale dopo la serata in birreria, confessa l’amico che era stato respinto: “Una lite, l’ho presa a pugni”Nizza Monferrato (Asti), 8 febbraio 2026 – ll fango non riesce a nascondere il trauma cranico profondo, i lividi sul viso, i solchi attorno al collo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Investito dall’amico, muore in ospedale; Cassano Magnago (Varese), finisce sotto l’auto dell’amico e muore. Fagnano Olona, morto Enrico Conte: era stato investito per errore dall’amico dopo una serata insiemeCi sono sere che scorrono leggere, fatte di musica, di voci, di amicizia. E poi ci sono sere che, senza avvisare, cambiano tutto. Una di quelle sere ha spezzato il silenzio di Fagnano Olona, lasciando ... ilgiorno.it Investito per errore da un amico: muore dopo giorni di agonia Enrico ConteDolore a Fagnano Olona per la scomparsa del 68enne, padre della consigliera Beatrice Conte. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso ... laprovinciadivarese.it Allo Spazio Otium di Fagnano Olona tutto esaurito per un laboratorio di arte dedicato a Frida Kahlo: sabato 18 aprile i bambini hanno creato, sperimentato e colorato senza regole, se non quella della fantasia LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/frid - facebook.com facebook