Zoe uccisa e gettata nel canale dopo la serata in birreria confessa l’amico che era stato respinto | Una lite l’ho presa a pugni

Dopo aver trascorso la serata in birreria, Zoe è stata trovata morta nel canale. Un amico ha confessato di aver avuto una discussione con lei e di averla colpita con un pugno prima della tragedia. La scena del delitto mostra segni di violenza e il corpo presenta ferite compatibili con una morte per strangolamento. La polizia indaga per capire cosa sia successo davvero quella notte a Nizza Monferrato.

Nizza Monferrato (Asti), 8 febbraio 2026 – ll fango non riesce a nascondere il trauma cranico profondo, i lividi sul viso, i solchi attorno al collo che raccontano una morte per strangolamento. Sono gli amici con cui aveva passato la serata in birreria a tirarla fuori dall’acqua dopo essere stati indirizzati da un passante nel punto in cui il canale Nizza si infila in un cortile privato. Il cancello è sempre aperto, il cadavere di Zoe Trinchero riemerge dopo mezzanotte a pochi passi da un distributore di benzina sulla strada che porta verso Incisa. Zoe, il nome che è l’essenza della vita. Zoe con i suoi 17 anni compiuti a ottobre, un lavoro part time al bar della stazione, il sogno di fare la psicologa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zoe uccisa e gettata nel canale dopo la serata in birreria, confessa l’amico che era stato respinto: “Una lite, l’ho presa a pugni” Approfondimenti su Zoe Uccisa Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato, confessa l’amico: «Le ho dato dei pugni, poi l’ho gettata nel canale». L’aggressione dopo il rifiuto Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale ad Asti, confessa l'amico. «Strangolata dopo un approccio rifiutato» Gli investigatori hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, per l’omicidio di Zoe Trinchero. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Zoe Uccisa Argomenti discussi: Nizza Monferrato, la 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata nel Rio per un approccio rifiutato: arrestato l’am…; Omicidio Zoe, l’amico 19enne confessa; Famiglia uccisa dal monossido, mistero sull'installazione della caldaia: scarichi del gas disposti in maniera corretta? Cosa sappiamo; Fiorentina-Torino: orario, dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali, classifica e calendario della Serie A. Si chiamava Zoe Trinchero. Aveva appena 17 anni, e tutta la vita davanti. Picchiata e strangolata. Poi gettata in un fosso. Uccisa per un no. Da un uomo, ovviamente. Il reo confesso del femminicidio avrebbe inizialmente cercato di addossare la colpa a un uom x.com Zoe Trinchero morta a 17anni, confessa l'amico. «Uccisa dopo approccio rifiutato» facebook

