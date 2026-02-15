Fagnano Olona – Fagnano | presentato il libro che ripercorre 40 anni di storia della Compagnia Teatra

Fagnano Olona ha celebrato ieri sera i quarant’anni di attività della Compagnia Teatrale La Marmotta, nata nel 1986 come risposta alla mancanza di spazi culturali nella zona. La serata, organizzata al Circolo Acli, ha visto la presentazione di un libro che ripercorre le tappe più significative di questa lunga storia, arricchita da foto e ricordi dei volontari. La compagnia, composta da appassionati che si sonoalternati nel corso degli anni, ha portato il teatro in piazza, nelle scuole e nelle case di molti cittadini.

Quarant’anni di Sipario e Solidarietà: Fagnano Olona Celebra la Compagnia Teatrale La Marmotta. Fagnano Olona ha festeggiato ieri sera, al Circolo Acli, quarant’anni di attività della Compagnia Teatrale La Marmotta, un gruppo di volontari che dal 1986 porta avanti un intenso impegno culturale e sociale sul territorio. La storia della compagnia è stata ripercorsa nel libro “La Marmotta per gioco e per passione”, presentato alla comunità in una serata ricca di ricordi ed emozioni. Un’Idea Nata da un Sogno: La Storia del Libro. L’idea di raccontare la storia della Compagnia Teatrale La Marmotta è nata nel 2015, da una suggestione di Antonio Vaccaro al direttore artistico Francesco Giuffrida.🔗 Leggi su Ameve.eu Fagnano Olona nel lutto: addio a Gabriele, 24 anni, giovane spento troppo presto. Cordoglio del sindaco Baroffio. Fagnano Olona piange la perdita di Gabriele Giorgetti, un ragazzo di soli 24 anni che se n’è andato troppo presto. Presentato ieri all’Officina Badoni il libro sui 250 anni della storia della storica azienda lecchese oggi “bergamasca” Ieri all’Officina Badoni di Lecco è stato presentato il libro che ripercorre i 250 anni della storia dell’azienda, oggi diventata “bergamasca”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fagnano: presentato il libro che ripercorre 40 anni di storia della Compagnia Teatrale La Marmotta; Eventi segnalati dai Comuni; Provincia di Varese presenta il piano territoriale di coordinamento, uno strumento di sviluppo per i prossimi 15 anni. Fagnano: presentato il libro che ripercorre 40 anni di storia della Compagnia Teatrale La MarmottaUna serata emozionante e ricca di ricordi che ha portato indietro nel tempo, a 40 anni fa, gli amici e sostenitori della Compagnia Teatrale La Marmotta di Fagnano Olona. Il libro La Marmotta per gi ... legnanonews.com Comunità in lutto a Fagnano Olona, è mancato il dottor Carlo Torri Medico stimato e punto di riferimento per molte famiglie del territorio, il dottor Torri è stato anche il primo socio fondatore del Centro di Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi” facebook