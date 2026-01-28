Trova suoi video nuda e scopre che il marito la drogava e la faceva violentare da uomini contattati online
Una donna in Arizona ha scoperto alcuni video in cui appare nuda e senza coscienza. Guardando i filmati, ha capito che il marito la drogava e le faceva incontrare uomini tramite contatti online. La donna ha deciso di denunciare subito, portando alla luce un’inquietante serie di violenze e manipolazioni.
Il terribile caso in Arizona dove la donna ha scoperto alcuni video in cui compariva nuda e priva di sensi e ha denunciato il marito. Il 38enne avrebbe adescato altri uomini online invitandoli a violentare la moglie che lui drogava e filmava.🔗 Leggi su Fanpage.it
