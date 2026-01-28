Trova suoi video nuda e scopre che il marito la drogava e la faceva violentare da uomini contattati online

Una donna in Arizona ha scoperto alcuni video in cui appare nuda e senza coscienza. Guardando i filmati, ha capito che il marito la drogava e le faceva incontrare uomini tramite contatti online. La donna ha deciso di denunciare subito, portando alla luce un’inquietante serie di violenze e manipolazioni.

