Il lato oscuro di Ozempic | corpi svuotati glutei e viso ricostruiti con grasso da cadaveri

Da cultweb.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti si sta diffondendo una pratica di medicina estetica che prevede l’utilizzo di tessuto adiposo proveniente da donatori deceduti per il riempimento di glutei e viso. Questa procedura, considerata estrema, coinvolge il prelievo e l’impianto di grasso di cadavere, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le implicazioni etiche di tale trattamento. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sulle normative o sui protocolli adottati.

Negli Stati Uniti sta prendendo piede una pratica di medicina estetica estrema: l’ utilizzo di tessuto adiposo prelevato da donatori cadavere per il riempimento volumetrico di glutei e viso. Questa procedura nasce per rispondere allo svuotamento dei tessuti causato dai farmaci dimagranti di nuova generazione (GLP-1), che lasciano i pazienti senza riserve di grasso proprie da trapiantare. Il trattamento, dal costo esorbitante che può toccare i 50.000 dollari, promette di restituire le forme perdute senza ricorrere a interventi chirurgici invasivi o liposuzioni. Una confezione di iniezioni di semaglutide, nota con il nome commerciale Ozempic (fonte: Unsplash) Il cuore di questa innovazione risiede in un filler derivato da grasso umano che viene accuratamente processato per diventare iniettabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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© Cultweb.it - Il lato oscuro di Ozempic: corpi svuotati, glutei e viso “ricostruiti” con grasso da cadaveri

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