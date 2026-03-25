Il lato oscuro di Ozempic | corpi svuotati glutei e viso ricostruiti con grasso da cadaveri

Negli Stati Uniti si sta diffondendo una pratica di medicina estetica che prevede l’utilizzo di tessuto adiposo proveniente da donatori deceduti per il riempimento di glutei e viso. Questa procedura, considerata estrema, coinvolge il prelievo e l’impianto di grasso di cadavere, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le implicazioni etiche di tale trattamento. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sulle normative o sui protocolli adottati.

Negli Stati Uniti sta prendendo piede una pratica di medicina estetica estrema: l’ utilizzo di tessuto adiposo prelevato da donatori cadavere per il riempimento volumetrico di glutei e viso. Questa procedura nasce per rispondere allo svuotamento dei tessuti causato dai farmaci dimagranti di nuova generazione (GLP-1), che lasciano i pazienti senza riserve di grasso proprie da trapiantare. Il trattamento, dal costo esorbitante che può toccare i 50.000 dollari, promette di restituire le forme perdute senza ricorrere a interventi chirurgici invasivi o liposuzioni. Una confezione di iniezioni di semaglutide, nota con il nome commerciale Ozempic (fonte: Unsplash) Il cuore di questa innovazione risiede in un filler derivato da grasso umano che viene accuratamente processato per diventare iniettabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il lato oscuro di Ozempic: corpi svuotati, glutei e viso “ricostruiti” con grasso da cadaveri Articoli correlati “All’inizio sembra inquietante, ma è come riciclare”: prendere il grasso corporeo dai cadaveri per rifarsi i glutei e le curve, l’ultima follia della medicina estetica post OzempicNiente paura: è tutto stramaledettamente in linea con le leggi sulla donazione degli organi e sui codici etici. La nuova moda di prelevare grasso dai cadaveri per rifarsi i glutei, i seni e la facciaIl tessuto adiposo dei donatori deceduti viene riutilizzato per interventi di medicina estetica a New York che hanno costi fino a 50mila dollari La... Contenuti utili per approfondire Il lato oscuro di Ozempic corpi... Ozempic: Dove Acquistarlo Legalmente per DimagrireScopri dove acquistare Ozempic per dimagrire in sicurezza. Informazioni utili su normative e rischi legati all’acquisto. Questo articolo esplora in modo completo Ozempic (semaglutide), il ... Leggi tu ... msn.com Ozempic generico in arrivo in molti paesi e cambia lo scenario dei farmaci per il diabeteScadenza brevetto Ozempic e Wegovy: cosa cambia da sabato nel mondo A partire da sabato il brevetto di Novo Nordisk su Ozempic e Wegovy scadrà in Cina ... assodigitale.it