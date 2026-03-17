Ali Larijani, uno dei leader più rilevanti dell'Iran, è stato dichiarato ucciso da Israele. La versione ufficiale iraniana attribuisce a Israele l'eliminazione del politico, considerato di grande importanza nel panorama politico nazionale. La notizia ha suscitato reazioni in Iran, dove Larijani era riconosciuto come figura chiave nel governo e nel sistema politico. Israele non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.

Israele sostiene di aver ucciso Ali Larijani, uno dei più importanti leader iraniani. Teheran non ha confermato né smentito la sua morte, ma per l’Iran si tratterebbe di una perdita molto pesante. Larijani è a capo dell’apparato di repressione del regime, è un politico conservatore ma capace di trattare e ha una lunga esperienza proprio nelle trattative internazionali, anche con gli Usa. Israele sostiene di aver ucciso Ali Larijani Nella mattinata del 17 marzo l’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso in un bombardamento Ali Larijani, formalmente Capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano. La notizia non è stata però confermata né dagli Stati Uniti, né dall’Iran stesso, che però non l’ha ancora nemmeno smentita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ali Larijani "ucciso da Israele", perché per l'Iran si tratta di un capo più importante di Ali Khamenei

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