Un uomo ha dichiarato di aver trovato un nuovo inizio grazie a una comunità locale dedicata al recupero e alla solidarietà. Ha ringraziato il presidente, lo staff e i familiari per il supporto, affermando di aver ripreso in mano la propria vita e di sentirsi rinato. La sua testimonianza si inserisce in un percorso di reinserimento promosso da questa realtà, che si occupa di aiutare persone in difficoltà a ritrovare stabilità e serenità.

“ Grazie alla Comunità Lautari, al suo presidente Andrea Bonomelli, allo staff e ai miei familiari, io sono letteralmente risorto. Sono tornato alla vita, alla gioia. E ho imparato, per la seconda volta, a apprezzare il quotidiano”. A raccontare è Fabio, 34 anni, di Roma, da due anni e mezzo ospite della Comunità Lautari a Pozzolengo. Da quando è arrivato nel Bresciano, per precisa scelta terapeutica della psicologa Marta Gurrieri e dei suoi collaboratori, Fabio non vedeva i parenti e il figlioletto di 12 anni. Ha potuto riabbracciarne una decina, bimbo compreso, sabato durante la manifestazione “Lautari In Festa”, organizzata da 34 anni:...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabio rinato alla Comunità Lautari: “Qui sto recuperando tutto quello che ho perso”

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