Van Der Poel giura fedeltà all' Alpecin-Premier Tech | Qui ho tutto quello che mi serve

Mathieu Van Der Poel ha deciso di rimanere con l'Alpecin-Premier Tech perché sente di avere tutto quello di cui ha bisogno. La sua scelta arriva dopo aver negoziato con il team nelle ultime settimane, evidenziando l'importanza di un ambiente stabile per continuare a vincere. Van Der Poel ha spiegato che la squadra ha investito molto nel suo sviluppo, offrendo supporto e mezzi per affrontare le corse più importanti.

Roma, 14 febbraio 2026 - Il futuro di Mathieu Van Der Poel: un tema molto gettonato sia nel ciclocross che su strada. Per quanto riguarda il primo ambito, in molti avevano pensato a un annuncio di ritiro dalle scene dopo il trionfo iridato a Hulst, l'ottavo totale, un record senza eguali: invece l'olandese, nonostante la precedente ammissione di voler chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico, ha poi dichiarato l'intenzione di volerci riflettere un po' su prima di prendere decisioni. Poi c'è la strada, con un contratto che lo vede legato fino al 2028 all' Alpecin-Premier Tech. E poi? Proprio il figlio e nipote d'arte prova a far capire cosa potrebbe succedere dopo la scadenza.