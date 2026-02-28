Imprenditore picchiato e rapinato nella sua azienda | in azione tre banditi incapucciati

Tre uomini incappucciati hanno aggredito un imprenditore nel parcheggio della sua azienda nel Barese. L'uomo è stato colpito con calci e pugni, minacciato di morte e poi derubato di un’auto, un orologio e dei bracciali. L’episodio si è verificato nel corso di un'aggressione improvvisa all’interno del cortile aziendale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Imprenditore picchiato, minacciato di morte e rapinato nel Barese. Un imprenditore è stato aggredito e rapinato di auto, orologio e bracciali all'interno del parcheggio della sua azienda, sulla statale 96 in territorio di Palo del Colle, in provincia di Bari. In tre, vestiti di nero, incappucciati e con guanti alle mani, lo avrebbero picchiato e minacciato di morte per farsi consegnare le chiavi della vettura e gli oggetti preziosi che aveva ai polsi. La rapina L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda, il pastificio Gruppo Milo spa. L'episodio risale al 18 febbraio.

