Tre uomini incappucciati hanno aggredito un imprenditore nel parcheggio della sua azienda nel Barese, picchiandolo e minacciandolo di morte. Durante l'aggressione, sono stati rubati un'auto, un orologio e alcuni bracciali. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato i momenti dell'aggressione, che si è verificata di fronte alla sua sede.

Imprenditore picchiato, minacciato di morte e rapinato nel Barese. Un imprenditore è stato aggredito e rapinato di auto, orologio e bracciali all'interno del parcheggio della sua azienda, sulla statale 96 in territorio di Palo del Colle, in provincia di Bari. In tre, vestiti di nero, incappucciati e con guanti alle mani, lo avrebbero picchiato e minacciato di morte per farsi consegnare le chiavi della vettura e gli oggetti preziosi che aveva ai polsi. La rapina L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda, il pastificio Gruppo Milo spa. L'episodio risale al 18 febbraio. La vittima, il... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Imprenditore picchiato e rapinato nella sua azienda: filmati tre banditi incappucciati

Leggi anche: Imprenditore picchiato e rapinato nella sua azienda: in azione tre banditi incapucciati

Assalto armato al bar, paura in centro: “Imprenditore rapinato da tre banditi incappucciati”Pontedera, 1 febbraio 2026 – Mancavano pochi minuti alle 20, quando il commando, composto da tre persone (uno con la funzione di palo) è entrato in...

Una selezione di notizie su Imprenditore picchiato.

Argomenti discussi: Arrestato l'impiegato che voleva estorcere 30mila euro a un imprenditore bresciano - BresciaToday.

Imprenditore picchiato, minacciato di morte e rapinatoUn imprenditore è stato aggredito e rapinato di auto, orologio e bracciali all'interno del parcheggio della sua azienda, sulla statale 96 in territorio di Palo del Colle, nel Barese. In tre, vestiti d ... rainews.it

Imprenditore picchiato e rapinato nel Barese: caccia alla bandaAggressione e rapina a Palo del Colle: l'imprenditore Peppino Milo del pastificio Milo picchiato e rapinato di Bmw, Rolex e bracciali. I banditi: ... informatissimo.net