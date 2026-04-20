Fa un bonifico istantaneo di 15mila euro per ' salvare' il proprio conto è una truffa Recuperata gran parte del maltolto

Recentemente, una persona ha effettuato un bonifico istantaneo di 15.000 euro con l’intento di salvare il proprio conto, ma si è trattato di una truffa. La polizia ha recuperato gran parte del denaro sottratto. Le autorità segnalano un aumento delle truffe in cui i malviventi si presentano come operatori bancari, assicurativi o forze dell’ordine, con l’obiettivo di farsi consegnare denaro.

E' un continuo proliferare di truffe e raggiri da parte di soggetti che si spacciano falsamente come operatori bancari, assicurativi o forze dell'ordine, lo scopo è sempre quello di ‘spillare’ denaro. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Macerone hanno denunciato un 21enne italiano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Finto maresciallo truffa un’anziana. La convince a fare un bonifico istantaneoA Cesena due malviventi hanno truffato una donna anziana con la tecnica dello spoofing, un tipo di attacco informatico con la falsificazione della... Convinto a effettuare un bonifico da quasi 40mila euro dal falso carabiniere: recuperata parte della sommaIntervento dell'Arma con il centro antifrode dell'istituto di credito dell'anziano raggirato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sventano la truffa della ballerina: agenti recuperano i soldi del bonifico; Prima chiama l’esperto antifrode. Poi viene chiesto bonifico urgente. Truffa: la banca mette in guardia; Bonus condizionatori 2026: guida a detrazioni, aliquote e requisiti; Attenti a questa truffa. Bonifici istantanei e verifica del beneficiario, dal 9 ottobre arrivano le nuove regole europee: ecco cosa cambiaDal 9 ottobre entrano in vigore le nuove regole Ue (regolamento Ue 2024/886) sui bonifici istantanei. Scatterà infatti l’obbligo per le banche e i prestatori di servizi di pagamento di offrire il ... corriere.it Bonifico istantaneo e verifica entro i 10 secondi: ecco a cosa stare attentiDopo l'approvazione sul bonifico istantaneo entro i 10 secondi, ora arriva la verifica obbligatoria del sistema per evitare errori. Dopo l’attuazione obbligatoria del bonifico istantaneo ora le banche ... ilsussidiario.net Due arresti a Martina Franca dopo un inseguimento di 15 chilometri. Recuperata refurtiva e auto rubata. Indagine dei Carabinieri. - facebook.com facebook Diciotto vittime su una barca recuperata a largo di Lampedusa, altre cinque persone in gravi condizioni. Stamani stesso numero di morti in una tragedia nel mar Egeo #ANSA x.com