Finto maresciallo truffa un’anziana La convince a fare un bonifico istantaneo

A Cesena, due uomini hanno truffato un’anziana utilizzando la tecnica dello spoofing, un metodo di inganno che permette di falsificare l’identità online. Uno di loro si è presentato come un finto maresciallo, convincendo la donna a effettuare un bonifico istantaneo. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

A Cesena due malviventi hanno truffato una donna anziana con la tecnica dello spoofing, un tipo di attacco informatico con la falsificazione della identità. Sono stati presi e denunciati dai carabinieri di Macerone. Sono due italiani di 25 e 20 anni, residenti in altre regioni, ritenuti presunti responsabili di concorso in truffa, perpetrata ai danni di un’anziana cesenate. I carabinieri hanno ricostruito i fatti e hanno accertato che un primo individuo, qualificatosi falsamente come operatore di banca, era riuscito, attraverso lo scambio di sms e telefonate, a carpire la fiducia della donna, facendole credere che il proprio istituto di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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