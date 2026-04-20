F1 crisi Williams | piano fallito e solo 2 punti dopo tre gare

La stagione 2026 di Formula 1 si è aperta con difficoltà per la scuderia di Grove, che dopo le prime tre gare si trova al nono posto nella classifica costruttori con appena due punti accumulati. La squadra aveva presentato un piano per migliorare le performance, ma i risultati finora sono stati deludenti. La classifica riflette una partenza complicata, con pochi punti conquistati nelle prime tappe del campionato.

La stagione 2026 della Formula 1 ha preso una piega inaspettata per la scuderia di Grove, che dopo le prime tre tappe del campionato si ritrova ferma al nono posto nella classifica costruttori con la misera assegnazione di soli due punti. Il bilancio è amaro per il team guidato da James Vowles, il quale aveva preparato il terreno durante tutto il 2025 gestendo le aspettative del pubblico attraverso una comunicazione trasparente sui processi interni e sul totale verso le nuove regolamentazioni tecniche. Un piano ambizioso tra test mancati e realtà tecnica. Il percorso che ha portato la Williams a questo momento critico sembra essere stato interrotto da un errore di programmazione fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1, crisi Williams: piano fallito e solo 2 punti dopo tre gare Notizie correlate Leggi anche: Caleb Williams, star dei Chicago Bears, svela i piani per una squadra di F1 dopo la NFL. Leggi anche: Benevento, periodo no ma niente isterismi: per la B mancano 5 punti (anche 4) con tre gare in casa… Tutti gli aggiornamenti F1, Sainz e la crisi Williams: Sorpresi dai nostri problemi, obiettivi ormai limitatiTra le squadre che hanno la mole più grande da fare nella pausa forzata del Mondiale di Formula Uno di questo mese di aprile c'è senza ombra di dubbio la Williams, fin qui protagonista (si fa per dire ... napolimagazine.com F1, Sainz alla Williams dal Mondiale 2025: Qui hanno guidato molti dei miei eroiWilliams Racing annuncia che Carlos Sainz completerà la formazione dei piloti del team per la stagione 2025 e successive del Campionato mondiale FIA di Formula 1. Si apre così mil comunicato con il ... sport.sky.it