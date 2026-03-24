Tempo di lettura: 3 minuti Dal Monopoli al Monopoli. Contro i biancoverdi il lontano 16 novembre c’era stato l’esordio sulla panchina di Floro Flores che da quel momento in poi ha messo il turbo conquistando, dopo il successivo ko a Cosenza, ben 17 risultati utili consecutivi (15 vittorie e due pareggi). Nessuno, Catania in primis è stato minimamente capace di tenere il passo infernale della Strega che vede l’obiettivo dietro l’angolo. Più che un braccino da tennista, quello che ti manda la testa in tilt e ti fa sbagliare tutto ad un passo dal traguardo, il Benevento ha abbassato forse in maniera inconscia la tensione forte di un vantaggio enorme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, periodo no ma niente isterismi: per la B mancano 5 punti (anche 4) con tre gare in casa…

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