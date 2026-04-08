Caleb Williams, noto quarterback dei Chicago Bears, ha annunciato di voler entrare nel mondo della Formula 1 dopo aver concluso la carriera nella NFL. Il giocatore ha dichiarato di essere interessato a fondare una propria scuderia e di aver già avviato i primi contatti con alcuni imprenditori e professionisti del settore automobilistico. Williams ha spiegato che il suo obiettivo è entrare nel mondo delle corse di vetture di alta velocità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Caleb Williams, quarterback dei Chicago Bears, ha iniziato a pianificare la sua vita oltre la NFL, rivelando ambizioni che si estendono ben oltre il football e si avventurano nel mondo della Formula 1. Questo approccio lungimirante è un chiaro riflesso di come gli atleti moderni stiano ripensando le loro carriere e i loro investimenti. La carriera professionale di Williams è ancora all’inizio, ma il suo stato mentale evidenzia una visione strategica e a lungo termine, che include business, investimenti e sport internazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Caleb Williams, star dei Chicago Bears, svela i piani per una squadra di F1 dopo la NFL.

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