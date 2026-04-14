F1 Pirelli sfida il caldo e il freddo | gomme morbide per Miami e Canada

Dopo la pausa estiva, la Formula 1 torna con particolare attenzione alla gestione degli pneumatici. Pirelli ha annunciato le mescole che utilizzerà nelle prossime gare, in Florida e in Canada, affrontando le diverse condizioni climatiche di queste due tappe. Le gomme morbide saranno impiegate per adattarsi alle temperature variabili di entrambe le località, rendendo centrale questa fase del campionato.

La gestione degli pneumatici diventerà il fulcro tecnico del ritorno della Formula 1 dopo la pausa estiva, con Pirelli che ha confermato le mescole per i prossimi appuntamenti in Florida e Canada. Per i weekend Sprint di Miami, previsti tra il 1 e il 3 maggio, e del Gran Premio di Montreal, programmato per il weekend dal 22 al 24 maggio, il produttore italiano metterà a disposizione la gamma più morbida disponibile, ovvero le mescole C3, C4 e C5 (Hard, Medium e Soft). L'equilibrio termico di Mia .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1, Pirelli sfida il caldo e il freddo: gomme morbide per Miami e Canada Gomme Pirelli per i test pre-stagionali di F1 in BahrainLa stagione 2026 della Formula 1 prende forma con i test pre-stagionali in Bahrain, dove i team valuteranno le nuove mescole Pirelli in condizioni... Leggi anche: Gomme Pirelli, promossi i primi test in Bahrain. E già si punta al rinnovo con F1 fino al 2028 MES, R01: SEI PRONTO ALLA SFIDA Le iscrizioni alla prima gara sono aperte! A breve il programma ufficiale della due giorni! Tantissime le categorie al via: #MESJuniorTrophy - Promo4 - 300 e Sportbike Pirelli Cup - Race Attack 600 e 1000 e 1000 - facebook.com facebook