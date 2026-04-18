A Bergamo, durante l’Assemblea nazionale di Ali, la sindaca ha presentato una strategia composta da cinque pilastri, volta ad affrontare le problematiche dei costi energetici. La proposta prevede nuovi aiuti alle famiglie e interventi specifici per ridurre l’impatto delle spese energetiche sulla popolazione locale. L’iniziativa si inserisce in un quadro di misure volte a sostenere i cittadini di fronte alle difficoltà economiche legate all’aumento dei costi energetici.

Durante l’Assemblea nazionale di Ali che si tiene a Bergamo, la sindaca Carnevali ha delineato una strategia strutturata su cinque pilastri per affrontare le difficoltà legate ai costi energetici. Il piano cittadino punta a combinare infrastrutture tecnologiche, risparmio pubblico e sostegno diretto alle fasce più fragili della popolazione. Infrastrutture e risparmio: la rete che trasforma l’energia in beneficio pubblico. Il cuore pulsante della risposta di Bergamo alla crisi energetica risiede in un massiccio investimento sulle infrastrutture locali. Una delle direttrici principali riguarda lo sviluppo del teleriscaldamento, con un progetto che prevede l’estensione di una rete di 100 km.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo sfida i costi energetici: 5 pilastri e nuovi aiuti alle famiglie

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