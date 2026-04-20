Ex militare si barrica in casa e minaccia i genitori si teme possa averli uccisi

Un uomo, ex militare, si è rifugiato all’interno della propria abitazione, impedendo l’accesso ai genitori. L’episodio si è verificato in via Salamone Marino, vicino al Policlinico. La situazione ha portato le forze dell’ordine sul posto, preoccupate per le possibili conseguenze, e si stanno svolgendo verifiche sulla presenza di eventuali feriti o danni. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Un ex militare si è barricato in casa, tenendo in ostaggio i genitori in via Salamone Marino, nella zona del Policlinico. Per oltre un’ora non ha dato alcuna risposta. Si teme possa aver ucciso i suoi familiari.Sul posto è intervenuto il negoziatore del Gis, gruppo intervento speciale, dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Favara, si barrica in casa e aggredisce i carabinieri: militare in ospedale, denunciato 30enneChiamata al 112 in via Ugo Foscolo: l’uomo si è rifiutato di uscire dall'abitazione di un conoscente, per motivi non chiari, e ha reagito con... Si barrica in casa e minaccia l'esplosione: momenti di tensione ad AielliSi è barricato all'interno della propria abitazione, minacciando un'esplosione, sostenendo di avere un ordigno a disposizione: momenti di tensione ad... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Roma, tenta di sfondare la porta dell'ex con una mannaia: lei si barrica in casa con i 4 figli. Le urla dei bimbi allertano il condominio. Minaccia di morte con una mannaia la ex e si barrica in casa con il figlioVoleva costringere la ex moglie a tornare con lui e anche a consegnargli denaro che lui, si ipotizza, spendeva nel gioco d'azzardo. (ANSA) ... ansa.it Si barrica in casa con la ex e il figlio. L’allarme della donna, lui in cellaEra tornato per una cena insieme all’ex compagna e per stare un po’ con il bimbo piccolo avuto dalla loro relazione, ma l’incontro si è trasformato in un sequestro di persone, con l’intervento dei ... ilgiorno.it