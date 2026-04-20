Ex Libris | quando l’arte plasma la parola | inaugurata la mostra di Branca alla Cattolica

«Uno spazio importante come questo (atrio d’onore della Cattolica di Piacenza), senza opere d’arte appare quasi disadorno ed ecco perché con le sculture di Branca proseguiamo un percorso di collaborazione con la cultura e l’arte cittadina che sogno un ulteriore segno del nostro radicamento sul.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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