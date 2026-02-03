Venerdì 30 gennaio, alla chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa, è stata aperta la mostra

Pisa, 3 febbraio 2026 – È stata inaugurata venerdì 30 gennaio, presso la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Spina, la mostra-installazione ‘La mensa della luce’ dell’artista Lorenzo D’Angiolo, curata da Nicola Micieli. L’esposizione, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Pisa, sarà visitabile gratuitamente fino al prossimo 22 febbraio con i seguenti orari: dal mercoledì al venerdì, dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. “Con la mostra di Lorenzo D’Angiolo - dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini - la Chiesa della Spina torna a farsi interprete di un dialogo profondo tra arte contemporanea e spiritualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arte: inaugurata la mostra “La mensa della luce” alla chiesa della Spina

Approfondimenti su Santa Maria della Spina

Venerdì 30 gennaio, alla chiesa della Spina, è stata inaugurata la mostra ‘La mensa della luce’ di Lorenzo D’Angiolo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cultura, Chiesa della Spina: inaugurata la mostra “La mensa della luce” di Lorenzo D’Angiolo

Ultime notizie su Santa Maria della Spina

Argomenti discussi: Inaugurata la mostra ROMA TERZO MILLENNIO allo Spazio WeGil di Roma; Mostre: New York anni Ottanta nel Palazzo della Cultura; Vertigine di Romagnoli, la mostra a Urbino: Non si fa arte per vendere, ma per comunicare; I Magici Colori del Nostro Golfo: mostra d’arte contemporanea.

Inaugurata la mostra icònA a Catania: nove artisti e Sant’Agata contro le microdiscaricheInaugurata a Palazzo della Cultura di Catania, dove sarà visitabile fino al 12 febbraio, la mostra icònA: nove tele originali realizzate da altrettanti artisti che hanno per soggetto Sant’Agata, la ... blogsicilia.it

Alchimia Ginori 1737-1896. Arte e tecnica in manifattura: inaugurata la mostra al MIC di FaenzaAlchimia Ginori 1737-1896. Arte e tecnica in manifattura. È stata inaugurata sabato 31 gennaio la mostra al MIC Faenza che resterà aperta fino al 2 giugno ... ravennanotizie.it

Alchimia Ginori 1737-1896. Arte e tecnica in manifattura. È stata inaugurata sabato 31 gennaio la mostra al MIC Faenza che resterà aperta fino al 2 giugno 2026, esplorando tra ricerca estetica e scientifica due secoli di storia di una delle più importanti manifatt - facebook.com facebook