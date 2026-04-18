Questa mattina si svolge nell’aula magna della scuola media di San Piero in Bagno una iniziativa dedicata al centenario della Sampierana. L’evento, che si svolge dalle 9.30 alle 12.30, rappresenta la prima delle manifestazioni organizzate fino a luglio per celebrare i cento anni del club. La giornata prevede interventi e attività rivolte ai partecipanti, con l’obiettivo di ricordare questa ricorrenza speciale.

Questa mattina, dalle 9.30 alle 12.30, nell’aula magna della scuola media Manara Valgimigli, a San Piero in Bagno, va in campo la prima iniziativa degli eventi in calendario sino a luglio di quest’anno per celebrare e augurare ’Buon compleanno Sampierana’. L’iniziativa è organizzata dalla società Sampierana Calcio 1926, col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna. In particolare, per ricordare i primi 100 anni della Sampierana Calcio 1926, oggi avrà luogo il convegno sul tema ’Guardiamo al futuro: Aiutiamoli a crescere-Diamo un calcio alla violenza’. Il programma della mattinata vedrà l’apertura dei lavori con l’intervento del presidente della SSD Sampierana, Oberdan Melini, cui seguirà l’indirizzo di saluto del sindaco del Comune di Bagno di Romagna, Enrico Spighi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sampierana, 100 anni da celebrare

Notizie correlate

La Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegnoMentre la Sampierana alla domenica si gioca la salvezza sul campo con la delicata trasferta di Forlì contro il Cava Ronco, terzultimo appuntamento...

Leggi anche: Una serata a teatro per celebrare i 100 anni di storia della Fiorentina

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sampierana, 100 anni da celebrare; Cento anni in maglia bianconera: la Sampierana Calcio scrive la storia; La Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegno.

Cento anni in maglia bianconera: la Sampierana Calcio scrive la storiaUn calcio in un ambiente salutare e genuino: questi i valori fondamentali della Sampierana, pronta a festeggiare i 100 anni di storia. La festa si ... corriereromagna.it

La Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegnoMentre la Sampierana alla domenica si gioca la salvezza sul campo con la delicata trasferta di Forlì contro il Cava Ronco, terzultimo appuntamento della stagione, la società sabato tiene la prima dell ... newsrimini.it

Cento anni in maglia bianconera: la Sampierana Calcio scrive la storia - facebook.com facebook