Ex Corderie la svolta | dopo 30 anni si demolisce la fabbrica dismessa Al suo posto 39 appartamenti

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di demolizione dell’ultima fabbrica dismessa nel centro di Santarcangelo, un edificio abbandonato da oltre 30 anni. Al suo posto sorgeranno 39 appartamenti, segnando uno dei principali interventi di riqualificazione urbana in città. La demolizione rappresenta il primo passo di un progetto di riqualificazione complessiva che coinvolge amministrazione pubblica e privati, con l’obiettivo di trasformare l’area in un nuovo spazio residenziale.

Con la demolizione dell’ultima fabbrica dismessa del centro città, ha preso avvio nei giorni scorsi uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana di Santarcangelo: dopo oltre 30 anni - nel corso dei quali l’amministrazione comunale e i privati si sono confrontati per trovare una.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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