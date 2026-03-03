Bar alimentari ceduto dopo 22 anni E ora al suo posto riaprirà un forno

Dopo 22 anni di attività, l’Antica Bottega del Bastogi a Carmignano chiude i battenti il 9 marzo. La negozio sarà ristrutturato e riaprirà come “Forno San Michele”. L’operazione coinvolge un cambio di gestione e di insegna, con lavori di rinnovamento già in corso. La chiusura segna la fine di un’epoca per il negozio storico del paese.

Carmignano (Prato), 3 marzo 2026 – L’Antica Bottega del Bastogi il 9 marzo abbasserà la saracinesca e dopo un periodo di lavori per ristrutturazione, riaprirà come “Forno San Michele”. Raffaele Sannino e la moglie Maria dopo 22 anni di gestione del bar-tabacchi-alimentari hanno ceduto l’attività, che negli ultimi anni ha attraversato notevoli difficoltà a causa dei lavori di rifacimento della fognatura che per molti mesi hanno di fatto isolato via Carmignanese. “Per 22 anni – raccontano Raffaele e Maria – siamo stati un punto di riferimento per la frazione, non solo da un punto di vista degli alimentari e del bar ma anche per le piccole necessità della popolazione anziana o anche solo per scambiare due parole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

