Ex collegio aeronautico il finanziamento da 1,3 milioni è realtà Valorizziamo un edificio simbolo della città

Questa mattina è arrivata l’approvazione ufficiale: 1,3 milioni di euro per l’ex Collegio Aeronautico di Forlì. Il finanziamento servirà a restaurare l’edificio storico e a creare un museo dedicato al volo. La città si prepara a restituire un simbolo importante, puntando a valorizzare un pezzo di storia locale.

"È un esempio emblematico di restauro e riuso dell’architettura razionalista italiana nel contesto di Forlì", afferma la deputata Buonguerrieri E' stato deliberato il finanziamento da 1,3 milioni di euro per l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, destinato al restauro del complesso architettonico e alla realizzazione del Museo del Volo. Ad annunciarlo la parlamentare di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. “Parliamo di un intervento importante, che consente di valorizzare un edificio simbolo della città, oggi noto come Palazzo degli Studi, e di trasformarlo in un’occasione concreta di ricerca, tutela e rilancio culturale, anche attraverso un progetto capace di raccontare la storia dell’aeronautica e del volo - afferma Buonguerrieri -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Forlì ExCollegioAeronautico

Ultime notizie su Forlì ExCollegioAeronautico

