Everton – Liverpool 1-2 | resoconto risultato e gol mentre Van Dijk conquista il vincitore nel derby del Merseyside

Nel derby del Merseyside disputato all’Hill Dickinson Stadium, il Liverpool ha ottenuto una vittoria per 2-1 sull’Everton. La partita è stata caratterizzata da un inizio caotico e da momenti intensi. Nel finale di gara, un colpo di testa di Virgil van Dijk nei minuti di recupero ha deciso il risultato. La sfida si è conclusa con il Liverpool che ha conquistato i tre punti, mentre l’Everton ha subito la sconfitta.

2026-04-19 17:12:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Liverpool ha tardato a strappare una drammatica vittoria per 2-1 sull’Everton in un caotico primo derby del Merseyside all’Hill Dickinson Stadium, mentre il colpo di testa di Virgil van Dijk nei minuti di recupero ha risolto una gara violenta. Primo tempo sfortunato dell’Everton. L’Everton ha iniziato con il piede giusto, alimentato da un’incessante atmosfera casalinga. Beto è al centro dell’azione, andando due volte vicino all’inizio e costringendo Giorgi Mamardashvili a una netta parata. I padroni di casa pensavano di aver ottenuto la svolta quando Iliman Ndiaye ha concluso bene da distanza ravvicinata, solo che il VAR lo ha escluso per fuorigioco nella preparazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Everton – Liverpool 1-2: resoconto, risultato e gol mentre Van Dijk conquista il vincitore nel derby del Merseyside Notizie correlate GUARDA: Salah porta il Liverpool in vantaggio nel derby del Merseyside pochi istanti dopo che l’Everton ha annullato il gol2026-04-19 15:48:00 Ecco quanto riportato poco fa: Mohamed Salah ha portato il Liverpool in vantaggio contro l’Everton pochi istanti dopo che i... Everton-Liverpool 1-2: gol e highlights, Van Dijk al 100'Gli highlights della vittoria per 2-1 del Liverpool sul campo dei rivali cittadini dell'Everton: avanti con Salah, i Reds si fanno raggiungere... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Everton-Liverpool 1-2: gol e highlights, Van Dijk al 100'; Everton-Liverpool 1-2: Van Dijk decide il derby del Merseyside al 100'; Conferenza stampa di Arne Slot: Ogni parola su Everton 1-2 Liverpool, mentalità da derby day e altro; Trionfo Liverpool nel derby: Van Dijk condanna l'Everton al 101'! Abraham lancia il Villa, Forest a valanga. Liverpool’s standout trio vs. Everton: 28 defensive contributions from Curtis Jones!Liverpool’s standout trio vs. Everton: 28 defensive contributions from Curtis Jones! Virgil van Dijk was Liverpool’s match-winner against Everton, with him and fellow legend Mohamed Salah among the ... thisisanfield.com Everton 1-2 Liverpool: 5 talking points as Salah & Van Dijk show new signings how it’s doneAside from all the derby delight, which will be felt for some time, this was a vital three points and puts Liverpool seven points ahead of sixth-placed Chelsea and three wins away from the Champions ... thisisanfield.com