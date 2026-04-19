GUARDA | Salah porta il Liverpool in vantaggio nel derby del Merseyside pochi istanti dopo che l’Everton ha annullato il gol

Nel primo tempo del derby del Merseyside, Mohamed Salah ha segnato il gol che ha portato in vantaggio il Liverpool, pochi istanti dopo che l’Everton aveva visto annullarsi un suo tentativo di rete. La partita si sta svolgendo sul campo dei padroni di casa, con il risultato ancora incerto e diverse azioni da entrambe le parti. La sfida tra le due squadre prosegue con intensità e attenzione.

2026-04-19 15:48:00 Ecco quanto riportato poco fa: Mohamed Salah ha portato il Liverpool in vantaggio contro l’Everton pochi istanti dopo che i padroni di casa si erano visti annullare un gol nel derby del Merseyside. I Toffees stanno cercando di finire sopra i loro rivali in Premier League per la prima volta in 13 anni e hanno cercato di iniziare perfettamente all’Hill Dickinson Stadium domenica pomeriggio. Iliman Ndiaye ha tirato fuori un po’ della sua solita magia, sparando a casa su un perfetto cross di Jake O’Brien, solo per il VAR che lo esclude per fuorigioco. Il Liverpool ha preso l’iniziativa, contrattaccando dall’altra parte del campo e liberando Salah, che ha sparato la palla oltre Jordan Pickford e nell’angolo più lontano.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Le statistiche comandano nel Merseyside derbyPartiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78. Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Le statistiche comandano del Merseyside derbyPartiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78.