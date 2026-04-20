A Napoli, si avvicina il 24 aprile, giorno in cui si terrà un evento dedicato alla remigrazione. La data è stata indicata come importante dalla Questura, che si prepara a gestire eventuali manifestazioni di protesta. La tensione tra le parti coinvolte sta crescendo, con la possibilità di contestazioni durante l’appuntamento. La città si sta organizzando per affrontare questa giornata, mentre le discussioni si fanno sempre più intense.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è una data cerchiata in rosso, nell’agenda della Questura di Napoli: 24 aprile. Per quel giorno, è annunciata la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, tappa di un tour in varie città. Segni particolari: se ne conosce l’orario (le 18.00), non il luogo. “Al momento resta ancora “segreto” – dice Rosario Andreozzi, consigliere regionale di Avs -. Evidentemente perché gli organizzatori sono così coraggiosi da avere bisogno di depistare le contestazioni”. Ovunque si tenga l’iniziativa, è infatti certa la protesta. Per lanciarla si sta mobilitando un vasto fronte, composto da sindacati e mondo antagonista.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Evento su Remigrazione a Napoli: sale la tensione, pronta contestazione

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