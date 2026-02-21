pistoia contestazione degli antifascisti per iniziativa sulla remigrazione

A Pistoia, un gruppo di manifestanti ha protestato contro un evento sulla remigrazione, scatenando tensioni. La situazione si è rapidamente surriscaldata, con cori come

Pomeriggio di tensione ieri in centro a Pistoia, in via degli Orafi, per l’arrivo di Luca Marsella, il leader del movimento “Remigrazione e Riconquista”. Marsella era in citta’ per presentare la proposta di legge d’iniziativa popolare per rimpatriare gli immigrati. Ad attenderlo davanti all’ingresso del locale dove era prevista l’iniziativa c’era un presidio con una ventina di manifestanti, che hanno accolto l’esponente politico con cori ostili e striscioni. Il clima e’ degenerato rapidamente: tra le grida di “Via i fascisti da Pistoia” e slogan ancora piu’ duri, la contestazione e’ passata dalle parole ai fatti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

"No alla cultura dell'odio: Parma condanni l'iniziativa sulla remigrazione del 14 febbraio"Sabato 14 febbraio, a Parma, si svolgerà un’assemblea promossa dal Comitato Remigrazione e Riconquista.

Remigrazione, scontro sulla conferenza alla Camera. Pd: “La Lega ci ripensi”. Molinari: “Iniziativa personale di un deputato”A poche ore dall’annuncio della conferenza stampa sulla remigrazione prevista per domani alla Camera, la polemica infuria.

