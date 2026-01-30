Tensione su convegno ‘remigrazione’ oggi alla Camera Furgiuele | Si fa Opposizioni | Va bloccato

Oggi a Montecitorio si respira aria di tensione. Il deputato leghista Domenico Furgiuele ha ribadito che il convegno sulla ‘remigrazione’ si farà, senza intenzione di fermarsi. Le opposizioni, invece, chiedono di bloccare l’evento, prevedendo una giornata di scontri e proteste. La politica si prepara a un venerdì caldo.

(Adnkronos) – Il leghista Domenico Furgiuele non intende fare passi indietro. Se andrà così, si preannuncia un venerdì mattina molto movimentato a Montecitorio. Alle 11,30 è previsto il convegno dal titolo 'Remigrazione e riconquista. Presentazione della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare', ospitato appunto da Furgiuele, con la partecipazione di esponenti dell'estrema destra da Casapound a Forza Nuova. Le opposizioni protestano da giorni. Come da giorni il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, ha messo in atto una moral suasion per fermare l'iniziativa.

