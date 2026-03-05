Marracash ha annunciato un concerto live alla Barona. L’evento segue le celebrazioni per il successo del suo ultimo album, intitolato “Persona”, che ha raggiunto risultati record. La notizia genera l’interesse di fan e appassionati di musica rap, pronti a partecipare all’appuntamento dal vivo. L’evento si svolgerà nella zona della Barona, senza ulteriori dettagli sulla data o sull’orario.

Dopo aver festeggiato il disco di Diamante di “Persona” (questo il titolo dell’album da record) nei luoghi in cui tutto è iniziato, Marracash annuncia ufficialmente il “Marra Block Party“, l’evento live alla Barona, il quartiere in cui è cresciuto, con l’intento di restituire ciò che la sua comunità gli ha dato. Appuntamento sabato 18 aprile alle 18 in via Enrico De Nicola, cuore della sua storia. Una storia di riscatto che, oggi, l’artista vuole diventi il riscatto della sua periferia, spesso al centro delle sue canzoni. Il ricavato dai biglietti venduti, al netto di Iva e Siae, sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marracash annuncia il live alla Barona

Marracash annuncia il Live Marra Block PartyMarracash annuncia il Marra Block Party, il live evento nel quartiere Barona di Milano, i biglietti.

Leggi anche: Marracash torna nella “sua” Barona, festeggiamenti per il disco di diamante: “Ci rivedremo al “Marra Block party“”

Marracash fa cadere il telefono a un ballerino

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marracash annuncia.

Temi più discussi: Marracash annuncia il live alla Barona; Marracash annuncia grande evento live alla Barona; Marracash annuncia grande evento live alla Barona; Marracash annuncia Marra Block Party nel suo quartiere di Milano.

Marracash annuncia il live alla BaronaDopo aver festeggiato il disco di Diamante di Persona (questo il titolo dell’album da record) nei luoghi in cui ... ilgiorno.it

MARRACASH MARRA BLOCK PARTY IL 18 aprileMARRACASH annuncia ufficialmente il MARRA BLOCK PARTY - il live evento che porta al centro le sue origini in programma sabato 18 aprile 2026 ... newsic.it

#Marracash annuncia grande evento live alla Barona. #radiolombardia #noncifermiamomai #Milano Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Marracash annuncia ufficialmente il Marra Block Party, si terrà il 18 aprile a Milano dlvr.it/TRHmnJ x.com