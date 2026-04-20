Eventi per le scuole avviso del Ministero | candidature entro il 5 maggio per diventare istituti di riferimento
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato l'Avviso n. 343 del 20 aprile 2026, con l’obiettivo di selezionare istituzioni scolastiche che possano fungere da punti di riferimento per l'organizzazione di eventi e attività rivolti alle scuole. Le candidature devono essere presentate entro il 5 maggio. Questa iniziativa mira a individuare enti che possano coordinare e promuovere iniziative educative per le scuole di tutto il territorio nazionale.
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato l’Avviso n. 343 del 20 aprile 2026, finalizzato a individuare una o più istituzioni scolastiche di riferimento per l’organizzazione di iniziative ed eventi rivolti alle scuole. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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