PNRR avviso per scuole polo nazionali su orientamento e formazione scuola-lavoro con mobilità Candidature entro il 12 marzo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso n. 45289 del 2 marzo 2026, che riguarda le scuole polo nazionali per l’orientamento e la formazione scuola-lavoro. Le istituzioni interessate possono presentare le candidature entro il 12 marzo. L'obiettivo è individuare le scuole che avranno il ruolo di riferimento per le attività di mobilità e formazione nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.