PNRR avviso per scuole polo nazionali su orientamento e formazione scuola-lavoro con mobilità Candidature entro il 12 marzo
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso n. 45289 del 2 marzo 2026, che riguarda le scuole polo nazionali per l’orientamento e la formazione scuola-lavoro. Le istituzioni interessate possono presentare le candidature entro il 12 marzo. L'obiettivo è individuare le scuole che avranno il ruolo di riferimento per le attività di mobilità e formazione nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Con l’avviso n. 45289 del 2 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia la selezione di istituzioni scolastiche del secondo ciclo da individuare come scuole di riferimento nazionale per l’organizzazione di percorsi di orientamento e formazione scuola-lavoro, con focus su discipline STEM e multilinguismo, attraverso esperienze di mobilità in Italia e all’estero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
