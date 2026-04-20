Un giovane romeno è stato fermato in Olanda dopo essere evaso dal carcere minorile di Torino. Nei suoi confronti è stato avviato l’iter per l’emissione di un mandato d’arresto europeo, con l’obiettivo di procedere all’estradizione. La fuga dal centro di detenzione per minorenni è avvenuta prima del suo arresto. Le autorità italiane stanno coordinando con quelle olandesi le verifiche e le operazioni necessarie.

TORINO, 20 APR – È stato rintracciato e fermato in Olanda un diciassettenne evaso dal Centro di prima accoglienza di Torino mentre era in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Per il giovane è stato avviato l’iter per l’emissione del mandato d’arresto europeo in vista dell’estradizione. Il minorenne si era allontanato il 9 aprile da una comunità di Acqui Terme (Alessandria) e, armato di coltello, aveva tentato prima di rubare un’auto a una ragazza, riuscendo poi subito dopo a rapinarne una a un anziano. Dopo l’episodio era stato bloccato dai carabinieri. Trasferito al Cpa del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, era evaso lo scorso 12 aprile.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Evaso dal carcere minorile di Torino, romeno fermato in Olanda

Notizie correlate

Leggi anche: Torino, detenuto romeno fugge dal carcere minorile

Evasione dal carcere minorile del Pratello: due ragazzi in fuga, uno già fermatoNuovo episodio di evasione al carcere minorile del Pratello di Bologna, dove due giovani detenuti sono riusciti a fuggire durante la permanenza...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Giovane detenuto fuggito dal carcere minorile di Torino: ha preso le chiavi e se ne è andato; Diciassettenne evade due volte in tre giorni rubando le chiavi: Ferrante Aporti fuori controllo; Continuano le ricerche del minore evaso due volte in 48 ore. Polemiche sul carcere Ferrante Aporti; Evaso dal carcere minorile il 17enne che aveva seminato il panico ad Acqui Terme.

Finisce in Olanda la fuga del ragazzo evaso dal carcere minorile di Torino: è in stato di fermo, procedure per l'estradizioneÈ stato rintracciato e fermato ieri, domenica 19 aprile 2026, nei Paesi Bassi il ragazzo romeno di 17 anni, residente in provincia di Terni e autore di svariati reati nella zona di Acqui Terme (Alessa ... torinotoday.it

Rintracciato in Olanda il 17enne evaso dal carcere minorileEra scappato prima dalla comunità, poi dal Ferrante Aporti, impadronendosi delle chiavi e lasciando la struttura da una porta laterale ... rainews.it

È stato arrestato Angelo Miraglia, 30 anni, nisseno, che da questa mattina si era barricato all'interno dell'abitazione di un amico a Caltanissetta, nel quartiere Santa Flavia, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Ivana Baiunco - facebook.com facebook

Perché Elia Del Grande è evaso, la pena ulteriore dovuta dovuta all’imposizione della misura di sicurezza. Cosa insegna questa vicenda x.com