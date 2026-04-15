Un giovane di 17 anni, di nazionalità romena, è fuggito dal carcere minorile di Torino. Era stato trasferito in quella struttura dopo aver compiuto una serie di episodi nei giorni precedenti. La fuga è stata scoperta poco dopo e sono in corso le operazioni di ricerca. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’evasione o sulle modalità con cui è avvenuta.

Prima ha sottratto un mazzo di chiavi per riuscire a raggiungere il cortile. Poi è scattato verso il muro di cinta e lo ha scavalcato, riuscendo a dileguarsi nel nulla Sulla vicenda la procura ordinaria del capoluogo piemontese è pronta ad aprire un’inchiesta per chiarire le modalità della fuga e capire come sia stato possibile allontanarsi senza che l’assenza venisse notata in tempo. Qualche responsabile del penitenziario e qualche agente rischia quindi di finire nei guai. Non è peraltro la prima evasione registrata nella struttura: già lo scorso novembre 2025 un altro detenuto minorenne, tra l’altro imputato per tentato omicidio, era riuscito a fuggire, facendo perdere completamente le proprie tracce.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Torino, detenuto romeno fugge dal carcere minorile

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