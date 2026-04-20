Le recenti elezioni in Bulgaria hanno portato alla vittoria di Rumen Radev, un ex presidente noto per le sue posizioni euro-scettiche e filorusse. Questa elezione rappresenta la settima vittoria del candidato in cinque anni, scegliendo di continuare una linea di politica estera orientata verso Mosca. La sua campagna ha raccolto il consenso di chi preferisce un approccio più distante dall’Unione Europea e dalla NATO.

Le elezioni bulgare (le ottave in cinque anni) hanno visto il trionfo dell’ex presidente Rumen Radev, euroscettico e filorusso, che col suo partito Bulgaria Progressista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei 240 seggi in Parlamento: questo gli permetterà di governare senza allearsi con nessuno, contrariamente a quanto facevano presumere prima i sondaggi e poi gli exit poll. Rumen Radev (Ansa). Radev è stato presidente della Bulgaria dal 2017 all’inizio del 2026. Nato a Dimitrovgrad nel 1963, Radev ha un passato nell’ Aeronautica Militare bulgara: è stato infatti un pilota di caccia, raggiungendo il grado di generale. Nel 2016, scelto dal Partito Socialista Bulgaro e da Alternativa per la Rinascita Bulgara come candidato indipendente per le elezioni presidenziali, vinse al ballottaggio contro Tsetska Tsacheva.🔗 Leggi su Lettera43.it

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