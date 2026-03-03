Sollevamento pesi 14 azzurri iscritti agli Europei 2026 Spiccano i nomi di Massidda e Pizzolato

Quattordici atleti italiani di sollevamento pesi sono iscritti ai Campionati Europei 2026 che si terranno a Batumi, in Georgia, dal 19 al 26 aprile. Tra i partecipanti spiccano i nomi di Massidda e Pizzolato, due dei più noti della selezione nazionale. La competizione arriva dopo una stagione di transizione, durante la quale sono state introdotte nuove categorie di peso.

Dopo una stagione di transizione in cui sono entrate in vigore le nuove categorie di peso, c'è grande attesa in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi (Georgia) dal 19 al 26 aprile. La rassegna continentale assoluta rappresenta un banco di prova importante nel percorso di avvicinamento alle qualificazioni olimpiche verso i Giochi di Los Angeles 2028. Quando mancano ancora diverse settimane al via della manifestazione, sono già state pubblicate le entry list preliminari in cui spicca la presenza di quattordici atleti italiani. Nello specifico risultano iscritti per l'Italia Sergio Massidda (65 kg), Oscar Reyes Martinez (79 kg), Nino Pizzolato (88 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (88 kg), Lorenzo Tarquini (94 kg) e Simone Karol Abati (110 kg) in campo maschile.