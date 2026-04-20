+Europa strappo interno al partito | cosa è successo

Nel secondo giorno dell’Assemblea nazionale di +Europa, domenica 19 aprile, si è verificato un forte dissenso tra i membri del partito. Durante i lavori, alcune posizioni espresse hanno causato tensione tra i partecipanti, portando a un'interruzione nei rapporti interni. La discussione si è focalizzata su temi politici e strategici, evidenziando divisioni tra le diverse correnti del movimento. Nessuna decisione definitiva è stata presa in questa fase, ma il clima si è fatto più acceso.

Nel secondo giorno dell’ Assemblea nazionale di +Europa, domenica 19 aprile, si è consumato un serio strappo all’interno del partito. Tutta colpa di una mozione messa ai voti e regolarmente passata, ma poi dichiarata non valida. Risultato? Riccardo Magi e l’intera segreteria di +Europa rimangono al loro posto. Ecco cosa è successo. Matteo Hallissey (Imagoeconomica). L’approvazione della mozione e il colpo di scena. Durante l’assemblea il presidente del partito, Matteo Hallissey, presidente anche dei Radicali italiani e fedelissimo dell’ex segretario Benedetto Della Vedova, ha presentato una mozione che chiedeva l’azzeramento della segreteria del partito.🔗 Leggi su Lettera43.it

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