Durante la Domenica delle Palme 2026, è stato registrato uno strappo nel sito del Santo Sepolcro a Gerusalemme, evento che ha suscitato reazioni ufficiali. Il governo italiano ha condannato l’accaduto, definendolo un’offesa ai fedeli e alla libertà religiosa. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni più ampio tra le comunità presenti nel luogo sacro, con ripercussioni sul piano diplomatico.

Proprio mentre i rami d’ulivo benedetti sventolano sotto il cielo di Roma, la Domenica delle Palme 2026 si rivela incastonata in un crocevia drammatico tra fede, storia e geopolitica. E se Piazza San Pietro si celebra l’abbraccio universale tra Papa Francesco e migliaia di fedeli, le notizie che arrivano dal cuore della cristianità proiettano un’ombra cupa sull’inizio della Settimana Santa. Domenica delle palme, un significato e una ricorrenza oltre la geopolitica. Non a caso, infatti, al termine dell’Angelus il Pontefice ha abbandonato i toni celebrativi per lanciare un appello che sa di ultimatum morale. «Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli!», ha gridato Francesco, legando indissolubilmente il mistero della Passione di Cristo alle piaghe dei conflitti moderni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lo strappo al Santo Sepolcro nella domenica delle Palme. Meloni: a Gerusalemme offesa a credenti e libertà religiosa. Cosa è successo

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