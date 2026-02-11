Cdp e Confindustria | Come ridurre i divari territoriali e sostenere le imprese Incontro a Napoli

Cdp e Confindustria si sono incontrate a Napoli per discutere di come ridurre le differenze tra le varie zone della Campania. Le due organizzazioni vogliono collaborare per dare una spinta allo sviluppo economico e sociale della regione. L’obiettivo è aiutare le imprese locali a superare le difficoltà e avvicinare le istituzioni ai territori.

Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale della Campania e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del roadshow di Cdp e Confindustria “Insieme per il futuro delle imprese”, che oggi ha fatto tappa a Napoli, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari e Torino, per l’appuntamento che ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria locale. L’incontro è stato l’occasione per rafforzare il dialogo e l’interazione con le aziende del territorio con l’obiettivo di sostenere le priorità strategiche della regione e di tutto il Paese, guardando a specifiche aree d’intervento definite dall’ accordo firmato a Roma lo scorso settembre dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dall’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Cdp Confindustria

Oggi a Napoli si tiene un evento importante.

Mercoledì 11 febbraio a Napoli si terrà un evento importante tra Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cdp Confindustria

Argomenti discussi: Cdp e Confindustria, patto per la crescita delle imprese: l'11 febbraio presentazione a Napoli; Cdp e Confindustria, patto per la crescita delle imprese: l'11 febbraio presentazione a Napoli; Cdp punta sul Piemonte, piano da 4,5 miliardi per le filiere produttive; Cassa Depositi e Prestiti e mondo imprenditoriale, a Napoli si presenta il nuovo accordo di collaborazione.

Cdp e Confindustria, patto per la crescita delle imprese: l’11 febbraio presentazione a NapoliInsieme per il futuro delle imprese: è il titolo dell’evento promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria che si svolgerà, mercoledì 11 febbraio, alle ore 11, nella sede dell’Unione indusri ... ildenaro.it

Arriva a Torino il Roadshow per lo sviluppo delle imprese di CDP e Confindustria(Teleborsa) - Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Piemonte e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra l ... finanza.repubblica.it

Italia economia n° 5 del 4 febbraio 2026 - (Adnkronos) - 'Il tuo mondo, domani', Milano Luiss Hubb racconta i protagonisti della societ e della cultura italiana; A Torino il roadshow Cdp-Confindustria: sul piatto 4,6 miliardi per innovazione e x.com

Tappa cittadina per il road show che presenta l’accordo tra Confindustria e Cdp. In tre anni già arrivati 4,6 miliardi. “Grande attenzione anche all’edilizia sociale e all’istruzione” - facebook.com facebook