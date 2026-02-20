Studenti con DSA | Il diritto allo studio anche all’Università Ritardi divari territoriali e resistenze culturali da superare INTERVISTA a Silvia Lanzafame

Da orizzontescuola.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Lanzafame, presidente dell’AID dal 2023, denuncia che studenti con DSA affrontano ancora molte difficoltà nell’università a causa di ritardi e disuguaglianze territoriali. La mancanza di servizi adeguati e resistenze culturali ostacolano il loro percorso di studio. In alcune regioni, i servizi di supporto sono insufficienti o assenti, creando barriere per chi cerca di proseguire gli studi superiori. Lanzafame sottolinea che bisogna agire subito per garantire pari opportunità a tutti gli studenti con DSA. La questione resta aperta e urgente.

Silvia Lanzafame, presidente dell’AID dal 2023, nell’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, richiama con forza le criticità ancora aperte: "C’è tanto ancora da fare. Non possiamo parlare di un boom diagnostico se in alcune regioni siamo all’8% e in altre all’1,6%. La domanda è: dove sono gli altri studenti?". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Diritto allo studio: grazie all’Università, a Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto

Leggi anche: Diritto allo studio, 6 milioni per studenti con disabilità

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: INVALSI 2026 e DSA: le FAQ per studenti con dislessia e altri disturbi specifici dell’apprendimento; DSA a scuola: C-PEN, la penna che cambia tutto!; Associazione Italiana Dislessia (AID): DSA passo dopo passo: crescere insieme tra famiglia, scuola e nuove consapevolezze – Iniziative gratuite per docenti, genitori e studenti con DSA; Predazzo, un incontro per le famiglie: l’Intelligenza Artificiale a supporto degli studenti con DSA.

Scuola, DSA e intelligenza artificiale: il governo rallenta, la rivoluzione digitale correScopri come la scuola italiana affronta la sfida della tecnologia per gli studenti con DSA. Partecipa a SOS Dislessia. informazionescuola.it

Prove INVALSI 2026: AID pubblica una guida pratica per studenti con DSAScopri come affrontare le prove INVALSI 2026 con la guida pratico dell'Associazione Italiana Dislessia per studenti con DSA. informazionescuola.it