Studenti con DSA | Il diritto allo studio anche all’Università Ritardi divari territoriali e resistenze culturali da superare INTERVISTA a Silvia Lanzafame

Silvia Lanzafame, presidente dell’AID dal 2023, denuncia che studenti con DSA affrontano ancora molte difficoltà nell’università a causa di ritardi e disuguaglianze territoriali. La mancanza di servizi adeguati e resistenze culturali ostacolano il loro percorso di studio. In alcune regioni, i servizi di supporto sono insufficienti o assenti, creando barriere per chi cerca di proseguire gli studi superiori. Lanzafame sottolinea che bisogna agire subito per garantire pari opportunità a tutti gli studenti con DSA. La questione resta aperta e urgente.

Silvia Lanzafame, presidente dell’AID dal 2023, nell’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, richiama con forza le criticità ancora aperte: "C’è tanto ancora da fare. Non possiamo parlare di un boom diagnostico se in alcune regioni siamo all’8% e in altre all’1,6%. La domanda è: dove sono gli altri studenti?". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Diritto allo studio: grazie all’Università, a Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto Leggi anche: Diritto allo studio, 6 milioni per studenti con disabilità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: INVALSI 2026 e DSA: le FAQ per studenti con dislessia e altri disturbi specifici dell’apprendimento; DSA a scuola: C-PEN, la penna che cambia tutto!; Associazione Italiana Dislessia (AID): DSA passo dopo passo: crescere insieme tra famiglia, scuola e nuove consapevolezze – Iniziative gratuite per docenti, genitori e studenti con DSA; Predazzo, un incontro per le famiglie: l’Intelligenza Artificiale a supporto degli studenti con DSA. Scuola, DSA e intelligenza artificiale: il governo rallenta, la rivoluzione digitale correScopri come la scuola italiana affronta la sfida della tecnologia per gli studenti con DSA. Partecipa a SOS Dislessia. informazionescuola.it Prove INVALSI 2026: AID pubblica una guida pratica per studenti con DSAScopri come affrontare le prove INVALSI 2026 con la guida pratico dell'Associazione Italiana Dislessia per studenti con DSA. informazionescuola.it La vita del volontario, si sa, non prevede vacanze e ogni minuto libero è utile per le mille cose che ci sono da fare. La nostra presidente Silvia Lanzafame intervistata stamattina da Orizzonte scuola per parlare della sua storia personale e delle nostre attività - facebook.com facebook